مراسلة "بي بي سي" تروي لـ"الخليج 365" كواليس مقابلة صحفية أنهاها انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا

كان المُحدد للمقابلة الصحفية قبلها بأسبوع، لكن اعتذار الضيف أجلها لليوم الموعود بلبنان، سعت مراسلة بي بي سي مريم التومي أن تكون المقابلة صباح الثلاثاء، طلبت من الضيف ذلك، لكن لم يناسب الصباح مواعيد المسؤول المغربي، فرسا الطرفين والقدر معًا على مساء 4 أغسطس الجاري، ليلتها غادر زملائها جميعًا مقر العمل، وبقيت هي وحيدة، تجولت في أسواق بيروت قبل دقائق من الكارثة، قبل أن تعود إلى المكتب، وفي اللحظة التي تستعد لإجراء المقابلة الصحفية عبر موقع التواصل زوم، وقع انفجار ضخم بمرفأ بيروت.

وحدها، بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية بلبنان، بعد انتهاء "دوام عمل" زملائها، استعدت التومي لطرح السؤال الأول على ضيفها، لكن قبل أن تنطق بكلمة واحدة، شعرت باهتزاز الأرض من تحتها، كان اللاب توب الذي تجري منه المقابلة الصحفية موضوع على جانب من الشباك، وكان في هذا جانبًا إيجابيًا ربما أنقذها من ضرر أفضح، فالأمر صار في ثواني، حتى أسرع من أفكارها المذعورة، في التو شهدت غمامة الانفجار تتصاعد من المرفأ، فاتخذت الفعل سريعًا "ردة الفعل السريعة حمتني من ضرر كبير"، نزلت تحت أحد المكاتب وفي يدها اللاب توب، صرخت، بينما تكفل صدى الانفجار بتهشيم الأعمدة الحديدية والزجاج، لتوثق كاميرته مشهدًا لا ينسى لحدث جلل يؤثر على حاضر ومستقبل البلد العربي.

بعد أن أدركت المراسلة الوضع من حولها، أجرت اتصالًا هاتفيًا بمديرتها في العمل، أبلغتها بما وقع لها وللمكتب، ورغم تعرضها للإصابة "الإصابات في أول شيء محستش بها، لكن بعدما هدأت اكتشفت كدمات في رأسي وجسمي؛ كتفي متعور كتير، رأسي بتوجعني وعندي دوخة"، لكنها لم تأبه بكل ذلك، سبق لا يجب أن يفوت صحفية "لا شعوريًا، صورت فيديو للمكتب المهشم والنوافذ وموقع الانفجار، لأهمية توثيق اللحظة"، وأرسلته لمسؤولي التحرير في "بي بي سي"، لينشر على منصات الموقع العربي للتواصل الاجتماعي.

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رغم الإصابات، لم تفكر التومي في الذهاب إلى مستشفى، كانت تفاصيل الحادث بدأت تتوارد في وسائل الإعلام "في حالات تضررت بشدة تفوق ما تعرضت له، إلى جانب أن المستشفيات كانت عاجزة عن استقبال المزيد"، فقررت أن تضمد جراحها بعد العودة إلى المنزل في الأخير، لتطمئن كل ما تواصل معها بعدم تأذيها من الوضع رغم وقوعه "أسباب شخصية هي التي جعلتني أقلل من إصابتي، فبمقارنة ما تعرضت له مع أشخاص توفوا، فالقدر كتب لي حظًا سعيدًا، عشت إحساس الفقدان قبل عام عندما توفيت أختي بعمر 34 عامًا، وأعرف ما يحسه المكلومين في تلك اللحظة"، كل ما شغل بالها في وقتها طمأنة أهلها، تعرف أنهم مذعورين في تلك اللحظة.

صورت التومي فيديو آخر، طمأنت فيه أهلها، بملامح مبتسمة وهادئة طلت عليهم "حتى أهدأ من روعهم، كمغربية مغتربة في لبنان فالوقع أكثر ألمًا على الأهل، خاصة أن الوضع غير مستقر في لبنان منذ فترة طويلة"، لطالما شعر أهل المراسلة قلقًا عليها، وبخاصة في تلك الظروف السياسية التي تعيشها لبنان، حتى قبل انفجار المرفأ، من احتجاجات لا تتوقف، وسوء أوضاع اقتصادية يسبب اضطرابًا في الشارع اللبناني.

لم تعود التومي ليلتها إلى منزلها، تضرر هو الآخر من الانفجار، باتت الليل في منزل زميلة بالعمل "لفيت قماشة على رأسي وعملت كمادات الثلج"، لتتوجه إلى المستشفى في اليوم التالي لإجراء الفحوصات الطبية.

لا تعتقد التومي، أن يؤثر حادث الانفجار على مستقبل عملها، تقول إن العمل الصحفي يستلزم هذا النوع من الأحداث والحوادث، اعتادت على ذلك، فيما تتمنى أن يُكتب لها النجاح والخير معًا في آن.