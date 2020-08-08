وزير النقل يتابع أعمال التدعيم الإنشائي لعمارة الشربتلي بالزمالك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حيث تابع استكمال أعمال التدعيم الإنشائي لعناصر الهيكل الخرساني المتداخلة مع عمود الركن المتضرر بعمارة الشربتلي بالزمالك.

وأشاد الوزير بحرص العاملين في الموقع على استمرار العمل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك والعمل على مدار الساعة، لسرعة الانتهاء من الأعمال لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها.

كما تابع الوزير الإجراءات المتخذة استعدادًا لخروج ماكينة الحفر العميق من المحطة باتجاه محطة الكيت كات مرورا بشارع إسماعيل محمد والنيل، مشددًا على استمرار الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المنشآت الواقعة على المسار والتي تشمل استمرار وضع نظام مراقبة المساحة للمنشآت على مدار الساعة.

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وعقب ذلك تفقد وزير النقل محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق وهي محطات عدلى منصور والهايكستب وقباء وعمر بن الخطاب وهشام بركات والنزهة، بالإضافة إلى ورشة العمرة للاطمئنان على استعداد وجاهزية المحطات للافتتاح خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التأكد من عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير.

وأكد وزير النقل أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار فى أعمال التنفيذ لمراحل وخطوط مترو الأنفاق الجديدة والتطوير المستمر للخطوط الحالية وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع الأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق بوصفه أحد أهم مرافق النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، حيث تسهم هذه المشروعات في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدة زمنية.

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