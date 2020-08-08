محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( ش أ):

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل دعمه للبنان خلال زيارته إلى بيروت، اليوم السبت، على خلفية الانفجار الذي خلّف خسائر مادية وبشرية بالغة في ميناء العاصمة اللبنانية قبل أيام.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، متناولًا لقائه مع رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في لبنان، إنه أكد على "دعم الاتحاد الأوروبي للشعب اللبناني على خلفية الانفجار الذي طال مرفأ بيروت قبل أربعة أيام"، مشددًا على أهمية توحيد القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي: على القوى السياسية في لبنان أن تصطف لتنفيذ الإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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