إيطاليا / إرتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بنسبة 38 بالمائة

إرتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، أمس الجمعة، بنسبة 38 بالمئة، بتسجيل 552 حالة إصابة مؤكدة، وذلك مقارنة بيوم أمس.



ولم تشهد إيطاليا مثل هذا الارتفاع اليومي في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ أواخر ماي ، وقبل أسبوعين تقريبا، كانت إيطاليا تسجل ما يقرب من 200 حالة إصابة جديدة يوميا.



وسجلت منطقة فينيتو شمال شرقي البلاد، والتي أجرت ما يقرب من 16500 مسحة فحص في اليوم، ما يقرب من ثلث تلك الحالات الجديدة بواقع 183 حالة.



و يشار إلى أن شمال إيطاليا هو المكان الذي بدأ فيه تفشي المرض بالبلاد في شهر فيفري الماضي، والذي سجل أعلى عدد من الإصابات والوفيات طوال الجائحة.

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المصدر: سكاي نيوز