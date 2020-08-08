جريمة هزّت الشارع المغربي / إيقاف إمرأةٍ إعتدت على إبنة زوجها وأحرقت أعضاءها التناسليّة

هزّت جريمة أسرية جديدة الشارع المغربي، بعد أن أقدمت سيدة على تعريض ابنة زوجها القاصر للضرب والجرح والحرق في أعضائها التناسلية.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الليلة الماضية، أن فرقة الأحداث في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه بتورطها في تعريض ابنة زوجها البالغة من العمر ست سنوات إلى الضرب والجرح والتسبب في حروق عمدية في جسدها.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن مصالح الأمن كانت قد تلقت شكوى من والد الطفلة بعد معاينته آثار حروق في جسد الضحية وفي أعضائها التناسلية، الأمر الذي استدعى إخضاعها للخبرة الطبية وفتح تحقيق أولي في مواجهة زوجة والدها.

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وأوضح المصدر عينه، أنه تم إيداع المشتبه بها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وملابساتها، بينما تم الاحتفاظ بالضحية في المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

المصدر: العربي الجديد