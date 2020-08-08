الإتحاد الأوروبي يسحب المغرب من قائمته للدول المعفاة من قيود السفر

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي قرر سحب المغرب من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر بسبب تسجيله طفرة في عدد الإصابات بكوفيد-19
ولا يشمل هذا الإجراء مواطني الاتحاد الأوروبي وأعضاء عائلاتهم القادمين من المغرب، ولا المقيمين لمدة طويلة في الاتحاد وعائلاتهم. ويوجد أيضا إعفاء للمسافرين الذين يعملون في الاتحاد أو توجد حاجة أساسية لهم على غرار الطواقم الطبية.
وتقلص عدد الدول التي يمكن لمواطنيها دخول الاتحاد من 14 إلى 11 منذ وضع هذه القائمة المبنية طبقا لمعيار الحالة الوبائية للدول، ويجري تقييمها كل 15 يوما.
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