هونج كونج تلغى تأشيرة دخولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة كاري لام، اليوم السبت، أنها ستلغي تأشيرة دخولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت واشنطن فرض عقوبات عليها من بين مسئولين آخرين في هونج كونج.
وقالت كاري لام- على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لشبكة تليفزيونالصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم- "تأشيرتي لدخول الولايات المتحدة سارية المفعول حتى عام 2026، وبما أنني لا أريد زيارة هذا البلد، يبدو أنني أستطيع أخذ زمام المبادرة وإلغاءها".
وتساءلت عما إذا كانت الولايات المتحدة قد انتهكتحقوق الإنسان من خلال الكشف عن معلومات شخصية لمسئولين صينيين، بما في ذلك أرقام جوازات سفرهم وعناوينهم وأرقام بطاقات هويتهم".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس الجمعة، فرض عقوبات على مسئولين صينيين في هونج كونج، من بينهم الرئيسة التنفيذية كاري لام، ومدير مكتب الاتصال للحكومة المركزية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وذلك لارتباطهم بقانون الأمن القومي في المنطقة.
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