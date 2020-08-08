تعليق فرنسي جديد بشأن انفجار بيروت

قال مسؤول فرنسي، اليوم السبت، أن فرنسا تعتقد بوجود أدلة كافية لافتراض أن انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء كان حادثا.
يُذكر أن انفجاراً مدمراً، وقع مساء الثلاثاءالماضي، في منطقة ميناء بيروت بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.
وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنًا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.
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