العراق يُسجل 3325 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 3325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل 2307 مصاباً للشفاء من الوباء، وبلغ عدد الوفيات 74 حالة خلال 24 ساعة.



وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تم فحص ( 17125) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1127383 )". بداية تسجيل المرض في العراق ( 1127383 )". يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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