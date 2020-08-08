متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن متظاهرين غاضبين اقتحموا وزارة الخارجية في حي الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقد أصيب عدد من الأشخاص في الاشتباكات الدائرة بين قوات الأمن ومتظاهرين في ساحة الشهداء بالقرب من مجلس النواب اللبناني،

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حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين والحيلولة دون وصولهم إلى مقر المجلس.



وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية

انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع الذي يمر بها الوطن، وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما ذكرت أن للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.