كندا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 120 ألفاً و903 حالات

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في كندا إلى 120 ألفا و903 حالات حتى اليوم السبت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات
ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيلأول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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