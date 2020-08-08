الرئيس الأوكراني يدعو للالتزام بإجراءات التصدي لكورونا

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، باتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب حدوث موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن أوكرانيا تعرف كيفية استجماع قواها إذا لزم Advertisements الأمر، وإن الوقت قد حان لكي تتخذ الحكومة تدابير لمنع موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. الأمر، وإن الوقت قد حان لكي تتخذ الحكومة تدابير لمنع موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. وأمر زيلينسكي الحكومة بدعم العاملين في المجال الطبي بمعدات الحماية الشخصية وتعزيز الرقابة على الالتزام بتدابير الحجر الصحي. في المجال الطبي بمعدات الحماية الشخصية وتعزيز الرقابة على الالتزام بتدابير الحجر الصحي. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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