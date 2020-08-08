لبنانيون يُعلقون دمية حسن نصر الله على المشنقة.. ويهتفون: إرهابي

تصاعد الغضب الشعبي في الشارع اللبناني خلال الاحتجاجات التي رفعت شعار "يوم الحساب"، على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء الماضي وراح ضحيتها عشرات الشهداء، حيث ردد المتظاهرون في مظاهرات اليوم السبت هتافات معارضة لحزب الله اللبناني منها :"إرهابي إرهابي.. حزب الله إرهابي".

وشهد محيط مجلس النواب اللبناني، اشتباكات عنيفة بين

قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان في قلب العاصمة وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.

وأصيب عدد من المتظاهرين أثناء تفريق قوات مكافحة الشغب اللبنانية لهم، حيث تقدمت قوات الأمن باتجاه المتظاهرين مع استمرار تبادل رمي الحجارة

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والقنابل المسيلة للدموع، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح خلال زيارة أجراها الخميس إلى لبنان، وتخللها لقاء ضم ممثلي القوى السياسية الرئيسية وبينهم حزب الله، إجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الحادثة.

ورحّب نصرالله بالزيارات الأخيرة إلى لبنان، التي أجراها "وزراء ووفود من دول عديدة"، معتبرا أن "الأبرز" كانت زيارة ماكرون. وتابع "ننظر بإيجابية إلى كل مساعدة وتعاطف مع لبنان وكل زيارة في هذه الأيام إلى لبنان، خصوصا إذا كانت تأتي في إطار مساعدة لبنان أو الدعوة إلى لمّ الشمل والتعاون والحوار بين اللبنانيين".