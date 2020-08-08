كوريا الجنوبية: مقتل 26 شخصاً في سيول وانهيارات أرضية

لقي 26 شخصاً على الأقل حتفهم مع هطول الأمطار الغزيرة على كوريا الجنوبية منذ 46 يوماً،اليوم السبت، في أطول استمرار للأمطار الموسمية في البلاد منذ سبع سنوات، مما تسبب في مزيد من السيول والانهيارات الأرضية وصدور أوامر بالإخلاء.



وذكرت وزارة الداخلية والسلامة أن نحو خمسة آلاف شخص جرى إجلاؤهم بحلول الساعة 4:30 عصرا اليوم السبت، وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. وهناك

عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال مسؤول في إقليم ساوث جيولا إن نحو مئة متر من حاجز للفيضان على نهر سيومجين على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية انهارت اليوم السبت، وتسببت في فيضانات بالمنطقة وجرى إجلاء نحو 1900 شخص من الإقليم من بينهم نحو 500 من سكان المناطق المحيطة بالنهر.

ورفعت الوكالة المعنية بشؤون الغابات في

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البلاد التحذيرات من الانهيارات الأرضية لأعلى درجة في كل المناطق ما عدا جزيرة جيجو التي تشتهر بأنها وجهة للعطلات.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن 12 رحلة جوية محلية ألغيت في مطار جوانجو قرب الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة الكورية بعد أن غمرت مياه سيول المدرج.

ونصحت مدينة سول السكان بالابتعاد عن الأقبية والأودية والأنهار وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة مساء اليوم السبت.

وسجلت كوريا الجنوبية أطول موسم للأمطار عام 2013 حيث استمر 49 يوما.

وتشير توقعات الطقس حاليا إلى أن موسم أمطار العام الجاري قد يستمر لمدة أطول.