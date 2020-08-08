عاجل-آلاف اللبنانيين يتظاهرون تحت شعار يوم الحساب بعد انفجار المرفأ

توافد آلاف اللبنانيين إلى وسط بيروت السبت للتظاهر ضد الطبقة السياسية تحت عنوان "يوم الحساب"، بعد 4 أيام من انفجار المرفأ الدامي الذي أوقع 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح حسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية، وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أنّ "العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 مفقوداً" بناء على المعطيات الأخيرة التي توفرت لديها. وفي وسط بيروت متظاهرين غاضبين وهم يرددون شعارات مطالبة بـ"الانتقام" لضحايا الانفجار رافعين أسماء هؤلاء على لافتة بيضاء كبيرة، بينما وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومجموعة من المحتجين حاولوا التقدم باتجاه شارع مؤد إلى مقر البرلمان.



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