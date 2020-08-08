مسؤول بالاستخبارات الإيرانية يهدد الصحفيين “معارضي النظام”

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

هدد بيجن صدري، المدير العام لجهاز الاستخبارات الإيراني بإقليم كردستان في إيران، الصحافيين الذين وصفهم بـ“معارضي النظام“، فيما اعتبر الإعلاميين الموالين بأنهم ”الجبهة الموحدة ضد العدو“، وذلك بعد أيام من اعتقال 17 كرديا غرب البلاد.

وانتقد صدري خلال اجتماع مع مجموعة من الصحافيين ومدراء الإعلام بمدينة سنندج غرب إيران، بمناسبة ”يوم المراسل“، دعم بعض الإعلاميين للمعلمة الكردية زهراء محمدي، التي سجنت عشرة أعوام بسبب تدريسها اللغة الكردية في سنندج.

وذكر موقع ”إيران واير“ المعارض، اليوم السبت، أن ”صدري قدم في كلمته إغراءات وتهديدات للصحافيين“، داعيا إياهم إلى ”إظهار حقائق المجتمع وعدم القلق من المواجهات مع الجهات الأمنية“، مؤكدا أنهم ”تمكنوا من أداء مهمتهم بشكل جيد في أصعب الظروف“.

وشارك في هذا الاجتماع نحو 50 صحفيا وناشطا إعلاميا في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان الإيرانية، الذي نظمته دائرة العلاقات العامة والإعلام في مديرية جهاز الاستخبارات الإيراني، في حين تجاهلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية كلمات وخطابات الصحافيين الحاضرين في الاجتماع، كما لم تتطرق كثيرا إلى كلمة صدري.

وتأتي تصريحات صدري في الوقت الذي تحتل فيه إيران المرتبة 170 على مستوى العالم في التصنيف العالمي لحرية الإعلام، بحسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2019، وتعد إيران أحد أكبر خمسة سجون للصحافيين في العالم.

ونقل موقع ”إيران واير“، أن أحد الصحافيين الحاضرين أكد في الاجتماع، أن ”جهاز الاستخبارات هو مصدر انعدام الأمن والتوتر“، وفي حديثه إلى الموقع، قال الصحافي إن ”ما نقلته وكالات الأنباء المحلية من الاجتماع لم يكن كل أو حتى الجزء الأهم من كلمة بيجن صدري، المدير العام للاستخبارات“.

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وبحسب الصحافي الذي ينشط في مدينة سنندج، فقد انتقد صدري، الصحافيين الذين كتبوا أنباء أو تعليقات تدعم زهراء محمدي على مواقع التواصل الاجتماعي“، لافتا إلى أن ”بيجن صدري اتهم المعلمة زهراء محمدي بالانتماء إلى مجموعات معارضة ووجه لها اتهامات لم تكن موجودة حتى في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام ضد معلمة اللغة الكردية، منها تلقي تدريبات عسكرية“.

ووفقا للصحافي، أفاد صدري بأن ”على الصحافيين اتخاذ موقف موحد ومنسق ضد حرب العدو الإلكترونية، وأن المواقف مثل الدفاع عن غير قصد عن زهراء محمدي، تخلق شرخا في هذه الجبهة الموحدة“.

وأوضح الصحافي أن عددا من المحررين والصحفيين، من بينهم فيض الله بيري، رئيس تحرير أسبوعية سيروان، وسيد دارا سيد عباسي، مراسل وكالة أنباء موج نيوز، ومراسل وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون في كردستان، وأفشين خوش كوار، رئيس تحرير صحيفة بهيز الأسبوعية، وروناك كنعانيان، مراسل صحيفة همشهري في سنندج، حضروا الاجتماع وأثاروا قضايا ومخاوف صحافيي المحافظة.

اعتقالات

في سياق متصل، ذكرت منظمة ”هنجاو“ الحقوقية الكردية، أن السلطات الأمنية اعتقلت، الأسبوع الماضي، 17 ناشطا في محافظتي كرمنشاه وكردستان، غرب البلاد.

وقالت المنظمة إنه ”في الـ 4 من آب/أغسطس الجاري، اعتقلت قوات مخابرات الحرس الثوري ثمانية أشخاص في مدينة باوه التابعة لمحافظة كرمنشاه“، مضيفة أنه ”من التهم الموجهة إليهم التعاون مع الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية“.

وأشارت المنظمة الحقوقية الكردية إلى اعتقال يارسا رستمي، إضافة إلى 3 شبان في مدينة دالاهو بمحافظة كرمانشاه، كما تم اعتقال 5 في محافظة كردستان، وهم: أرميا رنجبري، علي قادري، هيمن كريمي، هيوا أميني، ورويا أميني.