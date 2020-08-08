كورونا بالدول العربية..200 إصابة جديدة في ليبيا و6 وفيات بفلسطين

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

200 إصابة جديدة في ليبيا

سجّلت ليبيا 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى حالة وفاة، فيما تماثل 8 أشخاص للشفاء.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 5079 إصابة، بينها 4320 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 108 حالات، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 660 حالة.

شفاء 476 حالة في الكويت

أعلنت الكويت، السبت، شفاء 476 إصابة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 62806 حالات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

Advertisements

290 إصابة جديدة في عُمان

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 290 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد المصابين وصل إلى 81357 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 509 حالات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 73481.

6 وفيات و426 إصابة بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت في البيان أن القدس تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 239 حالة تليها الخليل بواقع 112.