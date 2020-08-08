كورونا.. وفيات أمريكا تتجاوز 160 ألفا و31 إصابة جديدة بالصين

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتوفي 724 ألفا و466 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 19 مليونا و564 ألفا و888 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 12 مليونا و561 ألفاً و514 مصابا حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض “العين الإخبارية” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وفيات أمريكا تتجاوز 160 ألفا

أظهر إحصاء “رويترز”، الجمعة، أن إجمالي وفيات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز 160 ألفا، وهو ما يمثل قرابة ربع عدد وفيات الجائحة في العالم ككل.

جاء ذلك في الوقت الذي يدور فيه النقاش في البلاد حول ما إذا كانت المدارس تعيد فتح أبوابها خلال الأسابيع المقبلة.

الصين تسجل 31 إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة العامة في الصين، السبت، إن السلطات سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الخميس، نزولاً من 37 حالة في اليوم السابق.

ووفقا لبيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، فإن العدد يشمل 6 حالات وافدة من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين 84596، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض “كوفيد-19” دون تغيير عند 4634.

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ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1122 إلى 215336 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 12 حالة إلى 9195.

61 ألف إصابة جديدة بالهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 61537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 933 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 42518 حالة وفاة، والإصابات 2088611 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 1427005 حالات.

129 وفاة و5212 إصابة في روسيا

سجّلت روسيا، السبت، 129 حالة وفاة و5212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان أنه بذلك ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 14854 حالة، والإصابات إلى 882347 حالة، مشيرة إلى تماثل 6615 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 690207 حالات.

768 إصابة جديدة ببلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72784.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا، في بيان، أنها سجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9866.