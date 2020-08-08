كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. الجيش اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحاولون الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط بيروت.

شدد الجيش اللبناني، في بيان له على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والحفاظ على الأملاك العامة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وقد أصدرت قيادة الجيش اللبناني، أول بيان لها بعد انفجار بيروت، أعربت فيه عن تعازيها لشهداء الانفجار، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

Advertisements

ودعا الجيش المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار. وطلب من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.

وقد فرض مجلس الوزراء حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وسلم الجيش اللبناني إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.