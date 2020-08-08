كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفيات فيروس كورونا مُتوقع أن تصل لـ100 ألف في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن يصل عدد حالات الوفيات في البرازيل بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 100 ألف، اليوم السبت، ويستمر في الصعود حيث أعادت معظم المدن البرازيلية فتح المتاجر والمطاعم على الرغم من أن الجائحة لم تبلغ ذروتها بعد.

وقال الدكتور خوسيه ديفي أوربايز، العضو البارز في جمعية الأمراض المعدية: "يجب أن نعيش في يأس، لأن هذه مأساة مثل حرب عالمية. لكن البرازيل تخضع للتخدير الجماعي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ودق هو وخبراء آخرون ناقوس الخطر من أن البرازيل لا تزال ليس لديها خطة منسقة لمكافحة الوباء، حيث يركز العديد من المسؤولين على "إعادة الافتتاح"، والتي من المرجح أن تعزز الانتشار وتزيد من تفشي المرض.

وقال ألكسندر نعيم، رئيس قسم الأمراض المعدية بجامعة ولاية ساو باولو: "لا نعرف أين ستتوقف، ربما عند 150.000 أو 200,000 حالة وفاة. فقط الوقت سيظهر التأثير الكامل لفيروس كورونا هنا".

وأضاف، أن المقارنة الوحيدة قد تكون الأمراض التي جلبها المستعمرون، مثل الجدري، التي قضت على السكان الأصليين عندما وصل الأوروبيون لأول مرة إلى الأمريكتين.

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في حين أن هذا التاريخ قد مضى وقتًا طويلاً، قال "أوربايز"، إن البرازيل اليوم تبدو مستسلمة بنفس القدر لوفيات الفيروس القادمة.

وأضاف "أوربايز": "رسالة الحكومة اليوم هي: التقطوا فيروس كورونا الخاص بكم وإذا كان خطيرًا، فهناك رعاية مركزة. وهذا يلخص سياستنا اليوم".

في مواجهة أخطر تفشي للإنفلونزا الإسبانية منذ قرن مضى، أبلغت البرازيل عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في نهاية فبراير. استغرق الفيروس ثلاثة أشهر لقتل 50 ألأف شخص، و50 يومًا فقط لقتل 50 ألف شخص.

بقيادة الرئيس جايير بولسونارو، الذي قلل من خطورة الوباء وحارب عمليات الإغلاق من قبل المسؤولين المحليين، واجه البرازيليون الذين احتجوا ليلًا من نوافذهم في الأشهر الأولى من تفشي المرض، المرحلة القاتمة من خلال تجاهلهم.

استقال وزيرا صحة، وكلاهما طبيب مدرب، بسبب خلافات مع بولسونارو. الوزير بالوكالة هو جنرال في الجيش تخلى عن الدعوة إلى التباعد الاجتماعي، والتي يقول الخبراء، إنها ضرورية لكن الرئيس يعارضها.

بولسونارو، الذي وصف فيروس كورونا بأنه "إنفلونزا صغيرة" يقول، إنه تعافى من عدواه بفضل هيدروكسي كلوروكوين، وهو دواء مضاد للملاريا لا يزال غير مثبت ضد فيروس كورونا.