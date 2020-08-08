كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عُمان تسجل 290 إصابة "كورونا" جديدة وشفاء 476 بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عُمان، تسجيل 290 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة العمانية، وصل عدد المصابين إلى 81357 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 509 حالات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73481 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في سلطنة عمان، رفع الإغلاق التام وتقليص ساعات منع الحركة ليلا في كل المحافظات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقد سجلت وزارة الصحة في عمان، 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت سلطنة عمان، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت الصحة العمانية، أن الإصابات الجديدة تضم 1053 إصابة لعمانيين و95 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 76005 حالات.

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 384 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.