كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى نحو 325 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 2450 سجلتها أمس الجمعة.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، تم تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 324692 إصابة، ويرقد 4148 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

كما تم تسجيل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18264".

أعلنت وزارة الصحة في إيران، تسجيل 2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 320117 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 4156 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

Advertisements

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 17976 بعد تسجيل 174 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما ارتفع عدد المتعافين إلى 277463 شخصا حتى الآن، وتم إجراء أكثر من 2.6 مليون فحص تشخيص كورونا في مختلف مناطق البلاد.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أن 26 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، مشيرة إلى 14 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، ومازندران، وغلستان، وخراسان شمالي، وأردبيل، وأصفهان، والبرز، وخراسان رضوي، وكرمان، وسمنان، وأذربيجان الشرقية، ومركزي، ويزد، وجيلان.

ويوجد 12 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، وإيلام، ولرستان، وهرمزغان، وزنجان، وقزوين، وأذربيجان الغربية، وبوشهر، وهمدان، وقم، وتشهار محل وبختياري، وكهكيلوية وبويرأحمد.