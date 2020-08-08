كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يتعهد بنقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن الوضع في لبنان بعد تفجيرات بيروت، "صعب ومعقد".

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، أنه سيطرح اقتراح لدعم لبنان على جامعة الدول العربية.

وكان أبو الغيط، تعهد بنقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي وتقديم الدعم بكل الإمكانيات المتاحة، في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الهائل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 شخصًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد في وقت سابق مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.