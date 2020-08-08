كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حفل أونلاين لفريق الروك Filligar تستضيفه السفارة الأمريكية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم السفارة الأمريكية بالقاهرة ممثلة في البعثة الثقافية، حفلًا إلكترونيًا لموسيقى الروك لفريق Filligar، في الخامسة مساءً الاثنين المقبل، والذي يتم بثه عبر الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضمن اجراءات السفارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Filligar، فرقة روك بديلة أمريكية مكونة من كاثي جبسون والإخوة؛ جوني وتيدي وبيتي ماثياس.

لدى Filligar فهرس غزير للموسيقى الأصلية، ولديها 8 ألبومات، وحصلت على إشادات من جمعية American Songwriter، والجمعية الأمريكية للملحنين والمؤلفين والناشرين (ASCAP).