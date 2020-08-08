كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا حادث طائرة ركاب هندية إلى 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب هندية إلى 18 شخصًا، فيما أُصيب 16 شخصًا بجروح بالغة، حسبما أعلن مسؤول حكومي كبير، اليوم السبت.

وقال ك جوبالاكريشنان رئيس منطقة مالابورام بولاية كيرالا الجنوبية لوكالة "رويترز"، إن قائد الطائرة ومساعده قُتلا في الحادث.

وأضاف "جوبالاكريشنان": "تم نقل جميع الركاب إلى مستشفيات مختلفة، كما يتم اختبارهم لفيروس كورونا"، مضيفًا، أن تشريح الجثث سيتم إجراؤه وفقًا لبروتوكول فيروس كورونا.

وقال وزير الطيران المدني هارديب سينج بوري، الليلة الماضية، لمحطة DD News الوطنية، إن التحقيق وحده هو الذي سيكشف سبب تحطم الطائرة.

وأضاف "بوري"، أن السلطات تمكنت من إنقاذ معظم الركاب لأن النيران لم تشتعل في الطائرة أثناء نزولها من المنحدر في نهاية المدرج.

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تجاوزت طائرة الخطوط الجوية الهندية السريعة، التي كانت تعيد الهنود الذين تقطعت بهم السبل في دبي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مدرج مطار كاليكوت الدولي وسط هطول أمطار غزيرة بالقرب من مدينة كوزيكود الجنوبية يوم الجمعة. كان هذا أسوأ حادث لطائرة ركاب في الهند منذ عام 2010. كانت الرحلة تقل 190 راكبا وطاقم.

انزلقت الطائرة من طراز Boeing-737 عن مدرج المنضدة في كاليكوت، وتحطمت في مقدمتها أولاً على الأرض. تقع هذه المدارج على ارتفاع ولها قطرات شديدة الانحدار عند أحد طرفيها أو كلاهما.

في العام 2010، تجاوزت رحلة طيران أخرى تابعة لشركة طيران الهند إكسبريس من دبي مدرج أعلى المنضدة في مانجالور، وهي مدينة في الجنوب، وانزلقت على تلة، مما أسفر عن مقتل 158 شخصًا.

أعادت الهند، التي أغلقت جميع الرحلات الجوية في أواخر مارس لمحاولة احتواء فيروس كورونا الجديد، استئناف السفر الجوي الدولي المحدود.

كانت شركة Air India Express AXB1344 رحلة عودة تديرها الحكومة للهنود الذين لم يتمكنوا سابقًا من العودة إلى الوطن بسبب قيود السفر.