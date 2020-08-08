كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دعوة للتظاهر والإطاحة بقادة الحكومة في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم نشطاء في بيروت، اليوم السبت، التظاهر لانتقاد طريقة تعامل الحكومة مع أكبر انفجار في تاريخ بيروت، كما دعا بعض اللبنانيين الغاضبين من استجابة حكومتهم، الدول الأجنبية، للإطاحة بقادتهم وإدارة البلاد.

وقالت الطالبة الجامعية سيلين ديبو، بينما كانت تنظف الدماء من جدران بنايتها السكنية المدمرة: "لا نثق في حكومتنا. أتمنى أن تتولى الأمم المتحدة السيطرة على لبنان"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

يشتكي بعض السكان، الذين يكافحون من أجل تنظيف المنازل المحطمة، من الحكومة التي يرون أنها فاسدة - كانت هناك شهور من الاحتجاجات ضد تعاملها مع أزمة اقتصادية عميقة قبل كارثة هذا الأسبوع - خذلتهم مرة أخرى.

وقال العديد من الأشخاص، إنهم لم يتفاجأوا على الإطلاق من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأحيائهم المدمرة بالقرب من مركز الانفجار هذا الأسبوع بينما لم يقم القادة اللبنانيون بذلك.

وقالت الطبيبة النفسية، ماريس حايك، 48 سنة، التي دُمر منزل والديها في الانفجار: "نحن نعيش في منطقة الصفر. آمل أن يسيطر علينا بلد آخر. قادتنا مجموعة من الفاسدين".

هتف القساوسة وهم يحملون نعشًا عبر الشارع إلى الكنيسة حيث كانت جالسة بمفردها تصلي.

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وكان من المقرر أن تكون المظاهرة في بيروت بعد ظهر اليوم السبت.

وكتب أحدهم على التراب الذي يغطي نافذة السيارة، في إشارة إلى القادة اللبنانيين: "الناس يقومون بعملكم، عار".

ووعد "ماكرون"، الذي زار بيروت يوم الخميس، الحشود الغاضبة بأن المساعدات لإعادة إعمار المدينة لن تقع في أيدي "الفاسدين". وقال مكتبه، إنه سيستضيف مؤتمرًا للمانحين للبنان عبر وصلة فيديو يوم الأحد.

قال رئيس الوزراء والرئاسة، إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي تستخدم في صناعة الأسمدة والقنابل، تم تخزينها لمدة ست سنوات دون إجراءات السلامة في مستودع المرفأ.

وقال الرئيس ميشال عون يوم الجمعة، إن التحقيق سيفحص ما إذا كانت ناجمة عن قنبلة أو تدخل خارجي آخر. وأضاف "عون"، أن التحقيق سيفحص أيضًا ما إذا كان الانفجار ناتجا عن إهمال أو حادث. وأوضح، أنه تم اعتقال عشرين شخصا حتى الآن.