أطر سياسية ونقابية وحقوقية تنادي بالإفراج عن الريسوني ضمانا لحقوقه الدستورية

عبرت أطر سياسية ونقابية وحقوقية وشخصيات مدنية في جهة الشمال، عن استنكارها للإنتهاكات التي تعرض لها الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، منذ اعتقاله قبل أزيد من شهرين ونصف، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من الإلتقاء بدفاعه، ضمانا لحقوقه الدستورية.

وفي نداء “لجنة التضامن بجهة الشمال مع الصحافي سليمان الريسوني” أكدت هذه الفعاليات، أن ملابسات اعتقال الريسوني من أمام بيته يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية بالزي المدني يناهز عدد أفرادها 15 شخصا، قد أثارت استنكارا شديدا لدى الرأي العام والأوساط الحقوقية والصحفية على المستويين الوطني والدولي، وذلك بسبب الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقه الدستورية.

وأكد النداء “انتهاك قرينة البراءة” التي نص عليها الدستور، في حق الريسوني، الذي “جرى إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” بهوية غير حقيقية”.

الموقعون على النداء أكدوا حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن، بسبب إخضاعه للحراسة النظرية ثم للاعتقال الاحتياطي، “كما أنه لم يتلق المساعدة القانونية التي ينص عليها الدستور، ومُنع من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى الآن” يضيف النداء.

كما شددو على أن الحق في الدفاع تعرض لانتهاك خطير جراء حرمان الصحفي سليمان الريسوني من الاتصال بمحامييه، “وهو نفس الانتهاك الجسيم، الذي تعرض له آلاف المواطنين الأبرياء بسبب اعتقالهم الاحتياطي في هذه الظروف”. مسجلين أن “الريسوني قد تعرض أيضا لحملة تشهير منظمة من طرف مواقع إلكترونية دأبت على قيادة حملات تشهير مستمرة وقذرة ضد صحافيين أثناء اعتقالهم ومحاكمتهم”.

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وأشار الموقعون إلى إلى أن أحد هذه المواقع التشهيرية قبل انطلاق أي بحث قضائي سبق أن أنذر بفتح أبواب “جهنم” عليه يوم العيد، وعشية العيد تحقق الوعيد عبر اعتقاله، وتم تأكيد هذه المعرفة المسبقة عندما حضر هذا الموقع لمكان الاعتقال في الوقت المحدد وصور عملية اعتقال الصحفي وقام بنشرها وتعميمها دون أية مساءلة.

وأضاف النداء أن عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها الريسوني لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي منه لأنه مارس حريتي الرأي والصحافة بجرأة وإخلاص، خصوصا وأنه كتب افتتاحيات حظيت بمتابعة واسعة تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية.

وسجل النداء أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطا قائم الذات، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقف عليه في حالة صحفيين من نفس الجريدة، عبر آلياته الخاصة المختلفة.

ومع تأكيدهم على نضالهم من أجل حق كل المواطنات والمواطنين، في اللجوء للقضاء، والتقدم بالشكاوى والادعاءات، فقد طالب أصحاب هذا النداء من اطارات سياسية،نقابية،حقوقية ،مدنية وشخصيات ،بالجهة الشمالية، ، بناء على كل ما سبق، بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، حتى يتمكن من الالتقاء بفريق دفاعه وتفنيد ما ينسب إليه في وضع متكافئ مع النيابة العامة من جهة، ومن مواجهة حملة التشهير المنظمة ضده بوسائل ضخمة، التي تشن عليه من جهة أخرى. وذلك كله احتراما لحقوقه الدستورية وعلى رأسها قرينة البراءة والحق في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة.

الموقعون:

التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشفشاون

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة

رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان

الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعرائش

الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان

الجبهة الاجتماعية بشفشاون

النهج الديمقراطي بشفشاون

التنظيم النسائي للنهج الديمقراطي بالشمال

شبيبة النهج الديمقراطي بالعرائش

الفرع المحلي للنهج الديمقراطي بالعرائش

جمعية الشريف الإدريسي بالعرائش

شبكة الجمعيات الشمال بطنجة

فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الفرع الإقليمي بشفشاون

فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالعرائش

الفرع المحلي للنهج الديمقراطي بتطوان

جمعية السيدة الحرة بشفشاون

الفرع المحلي النهج الديمقراطي بطنجة

فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الفرع الإقليمي بوزان

الحزب الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير

الحزب الاشتراكي الموحد باقليم وزان

الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالقصر الكبير

جمعية النضال الأخضر العرائش

الجريدة الاليكترونية العرائش انفو العرائش

الجامعة الوطنية للتعليم /ا.م.ش القصر الكبير

الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي بتطوان

النقابة الديمقراطية للعدل بالقصر الكبير

منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالعرائش

منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بطنجة

جعايدي محمد طبيب ومعتقل سياسي سابق ومناضل سياسي بحزب النهج الديمقراطي (تطوان )

عبد الله الزايدي محامي بهيئة طنجة ومعتقل سياسي سابق ومناضل سياسي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (طنجة)

عبد الوهاب التدموري طبيب ورئيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب (طنجة)

محمد نفسو كاتب وصحفي(طنجة)

عبد السلام الصروخ شاعر (العرائش)

عبد الواحد التطواني ناشط حقوقي (القصر الكبير)

أسامة بنمسعود معتقل سياسي سابق (القصر الكبير)

بوعشية عبد المومن مناضل حقوقي ونقابي (القصر الكبير)

جمال العسري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ( طنجة)

امين الشنتوف موسيقي (العرائش)

ربيع الريسوني (القصر الكبير)

حسن النو حقوقي (القصر الكبير)

حميمحم محمد نقابي (القصر الكبير)

محمد الشدادي نقابي ( القصر الكبير)

عابد محمد ،شاعر (العرائش)