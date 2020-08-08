تعليق المشانق في ساحات بيروت: رصد للمظاهرات من الميدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مظاهرات لبنانيّة غاضبة، بعد ظهر اليوم السبت، تحت عنوان "علّقوا المشانق" و"يوم الحساب" وذلك لرفض السلطة السياسيّة ومحاسبتها وذلك لأنهم يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة وآخرها انفجار مرفأ بيروت والذي قتل عشرات الأشخاص وجرح الآلاف.

يحتشد الآلاف من اللبنانيين في وسط ساحة الشهداء في بيروت ويرددون هتافات من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا بيروت".

وأطلقت قوات الأمن اللبناني على المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع ثم اندلعت مواجهات جارية حتى اللحظة بين المحتجين وقوات الأمن.

وردد المتظاهرون المتوافدون إلى ساحة الشهداء، هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام".

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كتبت الصحافية تتيانا الخوري عبر "تويتر" أن "ما أسمعه من قصص عاشها ضحايا #انفجار_بيروت أفظع من أي فيلم رعب. حتى الناجون تحت هول الصدمة. أختي طبيبة، كتبت لي اليوم ‘أدرك الآن أنه طيلة 4 سنوات، كنت أمر يوميًا أمام 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم، ذهابًا وإيابًا‘. في #لبنان، منهم من مات ومنهم من يجاور الموت يوميًا بدون أن يدري".

كتب الصحافي عادل سميع على "تويتر" أن "الشعب يريد اسقاط النظام... #ساحة_الشهداء #لبنان_ينتفض" .

ونقلت "أخبار الساحة" من خلال حسابها في "تويتر" رصد قمع قوات الأمن اللبناني للمتظاهرين.

ونقل محمد من ساحة الشهداء في بيروت.