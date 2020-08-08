شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا .. فيضان نهر أواش يلحق أضراراً بـ49 ألف شخص والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 تسبب فيضان نهر "أواش" في إلحاق أضرار بأكثر من 49 ألف شخص في منطقة عفر شمال شرق إثيوبيا، على مدى الأيام الماضية.

وقالت مسؤولة إثيوبية لقناة "فانا" الإذاعية التابعة للحكومة إن الفيضانات تسببت في نزوح حوالي 20 ألف شخص وإلحاق أضرار بعشر من 17 مقاطعة. Advertisements ونفقت الحيوانات وتضررت الممتلكات، حسب المسؤولة، التي لم تذكر عدد الأشخاص الذين توفوا. وأضافت أن الجيش ينقل الآن بعض الأشخاص باستخدام مروحيات.

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