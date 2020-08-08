شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المستشفى العسكري بالمنطقة الثانية تقدم أجهزة تنفس صناعي ومونيترات لمستشفى الفقيد رياض الجريري والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 بعد النداء الذي أطلقه الدكتور سعيد مبارك الحامدي مدير عام مستشفى الفقيد الدكتور رياض الجريري بحاجة المستشفى لأجهزة تنفس صناعي ومونيترات نظرا لتزايد عدد الحالات وزيادة الضغط على المستشفى ، وجه محافظ محافظة حضرموت قائدالمنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني إدارة المستشفى العسكري بالمنطقة العسكرية الثانية بإعطاء عدد ٣ أجهزة تنفس صناعي وعدد ٥ مونيترات وعدد ٥ أجهزةinfusion pump لصالح مستشفى الفقيد الدكتور رياض الجريري نظرا لحاجتهم لها .

Advertisements ورفع الدكتور سعيد مبارك الحامدي مدير عام مستشفى الفقيد الدكتور رياض الجريري أسمى عبارات الشكر والتقدير لسيادة المحافظ على اهتمامه وحسن رعايته ومتابعته لحاجة المستشفى ووقوفه الدائم مع طاقمها وكافة منتسبي القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا . وفي الوقت ذاته شكر الحامدي الإخوة في إدارة المستشفى العسكري ممثلة بالدكتور حسن التميمي مدير المستشفى على تجاوبهم وتفهمهم لذلك الطلب وتسهيل الترتيبات ، مؤكدا استمرار التعاون والشراكة بين الصرحين الطبيين .

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