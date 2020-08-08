شكرا لقرائتكم خبر عن 290 إصابة جديدة بكورونا بعُمان والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أعلنت سلطنة عمان، اليوم، تسجيل 290 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يعود 231 حالة منها لعمانيين و59 لغير العمانيين، ليصبح العدد الكلي للحالات المصابة المسجلة في السلطنة 81357 حالة.

Advertisements وذكرت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، أن عدد الوفيات من جراء الفيروس بلغ 509 حالات حتى الآن، فيما تماثل للشفاء 73481 حالة.

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