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موجة ثانية من كورونا تضرب ألمانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موجة ثانية من تضرب ألمانيا والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020

تواصل ألمانيا تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة بواقع أكثر من 1100 حالة جديدة في اليوم.

 

وبحسب آخر أرقام وبيانات "معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية"، اليوم السبت سجلت ألمانيا 1122 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 215336 إصابة.

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كذلك ارتفع عدد الوفيات بواقع 12 حالة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 9195 حالة.

 

وتتزامن هذه الأرقام مع تحذيرات من أن موجة ثانية من تفشي الوباء قد بدأت بالفعل، ما دفع السلطات الألمانية للدعوة إلى ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتوخي النظافة كشروط لاحتواء أزمة انتشار الفيروس.

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