شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1469 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 1469 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المملكة إلى 287,262 حالة.

Advertisements وأضافت أن عدد الحالات النشطة في المملكة وصل إلى 33,692 منها 1828 حالة حرجة، مشيرة إلى تسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة. وأكدت ارتفاع حالات الشفاء بعد تسجيل 1492 حالة جديدة من الفيروس.

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