شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الإماراتية إلى بيروت والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تتضمن أدوية ومعدات الطبية، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى.

Advertisements عرضت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم السبت لقطات مصورة تظهر وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الإماراتية للبنان. وأمر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإرسال رحلة مساعدات طارئة إلى بيروت، بعد الانفجار المميت الذي وقع مساء الثلاثاء.

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