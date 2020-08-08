شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نواب يستقيلون من البرلمان اللبناني في أعقاب انفجار المرفأ والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل اليوم السبت استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان. وأعلن نائبان آخران استقالتهما من المجلس وهما مروان حمادة، وهو درزي، وبولا يعقوبيان إحدى المشرعات الست في مجلس النواب اللبناني. وبذلك يرتفع عدد النواب الذين يعتزمون الاستقالة في أعقاب انفجار المرفأ إلى خمسة نواب. Advertisements وأعلن الجميل الأمر خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب نزار نجاريان الذي لقي حتفه في الانفجار. وقال الجميل "نحن منتقلون للمواجهة" لإصلاح الدولة. وأضاف "أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فورا إلى إعادة الأمانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر".

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