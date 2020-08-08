اللبنانيون يلغون جنازة جماعية وينظمون تظاهرة بدلاً منها

يعتزم الآلاف من اللبنانيين تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم السبت حداداً على وفاة 154 شخصا على الأقل في انفجار مرفأ
بيروت، بدلاً من خطة سابقة بتنظيم جنازة جماعية، حسبما قال منظمون.
وقال المنظمون إن فكرة الجنازة الجماعية لا يمكن أن تقام جراء المشاكل اللوجيستية ولكن سوف يكون هناك مسيرة هائلة وتظاهرات ضد الطبقة الحاكمة.
وأضافوا أن المسيرة سوف تكون مثل جنازة هائلة وطلبنا من كل الأشخاص ارتداء ملابس سوداء.
ومن المقرر أن تبدأ المسيرة قرب موقع الانفجار في المرفأ وشركة كهرباء بيروت، باتجاه ميدان الشهيد وسط بيروت.
وقال مسؤولون من حزب الكتائب اللبنانية المسيحي إنهم سوف ينظمون جنازة لنزار نجاريان الأمين العام السابق للحزب الذي توفى متأثراً بجراح أصيب بها في رأسه يوم الثلاثاء الماضي.
وفي سياق متصل، لا تزال عمليات البحث جارية عن أكثر من ستين شخصاً مفقودين في العاصمة اللبنانية غداة انفجار المرفأ، وقد أكدت وزارة الصحة أن أعداد المفقودين تجاوزت الستين حتى الآن.
يشار إلى أن الانفجار تسبّب بمقتل 154 شخصاً على الأقل بينهم 25 شخصاً مجهولي الهوية، وفق المصدر ذاته. وتخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم في حالة حرجة.
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