الأمم المتحدة: نحو 100 ألف طفل بلا مأوى جراء انفجار مرفأ بيروت

كشفت التقديرات الأولية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن ما بين 80 ألف طفل و100 ألف، قد صاروا بلا مأوى جراء الانفجار الضخم الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المتحدثة باسم «يونيسيف» ماريكسي ميركادو، إن أكثر من 120 مدرسة في العاصمة اللبنانية تضررت جراء الانفجار، وهي بحاجة إلى عمليات ترميم على وجه السرعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت في مؤتمر صحافي بجنيف إلى الحاجة الماسّة إلى توفير احتياجات إنسانية، فورية، وبكميات كبيرة.

وحذرت إليزابيث بيرز، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، من أن الانفجار في مرفأ بيروت قد يحدّ من الإمدادات الغذائية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار التجزئة في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية طاحنة، فضلاً عن تفشي وباء فيروس «كورونا».