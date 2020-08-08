خلية الأزمة في بابل تقرر إعادة فتح العيادات الطبية بالمحافظة

قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، السبت، إعادة فتح العيادات الطبية في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "وجهت بإلزام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية وفق المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات ورفع موقف يومي بذلك". وأشارت إلى "إعادة كافة الكوادر الصحية المنسبة في الدوائر الأخرى إلى دائرة صحة بابل، وفتح العيادات الطبية شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية".



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