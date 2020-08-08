تحركات فلكية كبيرة وملحوظة لهذا الاسبوع.. اليكم ابرزها!

والحدث الثاني انتقال الزهرة من الجوزاء الى السرطان حدث مهم يحسن الظروف العائلية والعاطفية لكل من مواليد السرطان العقرب الحوت العذراء والقوس فتكتسب الحياة العائلية لهذه المواليد حلة جديدة وتشعر بحرية التحرك فتستعيد سيطرتها على الامور وتلتقط الفرص المالية والشهرة التي تتوفر وتفرح بنجاح او خطوبة او زواج لاحد افراد العائلة او احد الاقارب للعازب قد يحمل لك كوكب الزهرة مغامرات عاطفية كثيرة وتقرر الارتباط الرسمي الف مبروك.لتفقد الأبراج اليومية أنقر

بداية جولة على تنقلات القمر السبت والاحد القمر في الحمل مشكلا مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الاسد بين الاثنين والاربعاءالقمر في الثور الترابي يفتح امام مواليد الابراج الترابية ابواب النجاح والتفوق والمغامرات والمفاجآت والاحداث المهمة فترة واعدة بالافضل يومي الخميس والجمعة ينتقل القمر الى برج الجوزاء الهوائي ما يعني نجاح تقدم ووعود وقواسم مشتركة جديدة ويتحدث عن تطورات مهمة وحب صاخب لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.



لتفقد الأبراج الشهرية أنقر

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد في الاسد ما يعني قدرة على التصرف لافتة وذكية في هذه المرحلة المناسبة لتكثيف لقاءاتك واطلالتك فلا تختف عن الانظار المشتري زحل وبلوتون في الجدي الترابي يتحدثان عن حظوظ وارتياح ما يسهل على مواليد الابراج الترابية المسؤوليات الزهرة في السرطان يحمل تطورا في العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية لمواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت اورانوس في الثور يجعل الاجواء ثقيلة خاصة لدى مواليد العشرية الاولى من الثور المريخ في الحمل ويطلب من مواليد الحمل السرطان الميزان والجدي التروي الشديد ومن الافضل ان تتجنب هذه المواليد كل انواع الحوادث والخلافات والقرارات الحاسمة فقد تسد امامهم الطريق.

