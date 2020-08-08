تحركات فلكية كبيرة وملحوظة لهذا الاسبوع.. اليكم ابرزها!

تحركات الكواكب كبيرة وملحوظة وابرزها عن هذا الاسبوع تحركات مليئة بالاحداث المهمة الدسمة تحمل معه الوعود والفرص والحظ الكبير للكثيرن من مواليد الابراج النارية مع وجود الشمس وعطارد في الاسد والمريخ في الحمل تاثيرات استثنائية نوعية وقت ثمينة قدرات هائلة ومواكبة الاحداث بمهارة وذكاء.
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بداية جولة على تنقلات القمر السبت والاحد القمر في الحمل مشكلا مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الاسد بين الاثنين والاربعاءالقمر في الثور الترابي يفتح امام مواليد الابراج الترابية ابواب النجاح والتفوق والمغامرات والمفاجآت والاحداث المهمة فترة واعدة بالافضل يومي الخميس والجمعة ينتقل القمر الى برج الجوزاء الهوائي ما يعني نجاح تقدم ووعود وقواسم مشتركة جديدة ويتحدث عن تطورات مهمة وحب صاخب لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.
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بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد في الاسد ما يعني قدرة على التصرف لافتة وذكية في هذه المرحلة المناسبة لتكثيف لقاءاتك واطلالتك فلا تختف عن الانظار المشتري زحل وبلوتون في الجدي الترابي يتحدثان عن حظوظ وارتياح ما يسهل على مواليد الابراج الترابية المسؤوليات الزهرة في السرطان يحمل تطورا في العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية لمواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت اورانوس في الثور يجعل الاجواء ثقيلة خاصة لدى مواليد العشرية الاولى من الثور المريخ في الحمل ويطلب من مواليد الحمل السرطان الميزان والجدي التروي الشديد ومن الافضل ان تتجنب هذه المواليد كل انواع الحوادث والخلافات والقرارات الحاسمة فقد تسد امامهم الطريق.
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