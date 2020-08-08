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يوفنتوس يقيل ساري ويبحث عن مدرب جديد

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2020-08-08 | 14:43

يوفنتوس يقيل ساري ويبحث عن مدرب جديد

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كشف ثلاثة من أشهر الصحفيين الإيطاليين والموثوقين عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل عن إقالة يوفنتوس لمديره الفني الحالي، ماوريسيو ساري.
يأتي ذلك بعض ساعات قليلة من خروج يوفنتوس من بطولة على يد أولمبيك ليون بعد الخسارة ذهابًا 1-0 في فرنسا والفوز 2-1 في إيطاليا بالدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.

وغرد جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" وكتب: "يوفنتوس يفسخ تعاقده مع ساري، في انتظار البيان الرسمي من النادي".


وتابعه فابريتسيو رومانو أيضًا الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس"، وكتب: "تمت إقالة ساري من تدريب يوفنتوس، والإعلان الرسمي قريبًا، سيتعاقدون مع مدرب جديد".

وهو ما أكده الصحفي والمراسل بشبكة "بي إن سبورتس"، تانكريدي بالميري، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ساري تمت إقالته من يوفنتوس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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