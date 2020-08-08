يوفنتوس يقيل ساري ويبحث عن مدرب جديد

يأتي ذلك بعض ساعات قليلة من خروج يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون بعد الخسارة ذهابًا 1-0 في فرنسا والفوز 2-1 في إيطاليا بالدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.

وغرد جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية وكتب: "يوفنتوس يفسخ تعاقده مع ساري، في انتظار البيان الرسمي من النادي".



وتابعه فابريتسيو رومانو أيضًا الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس"، وكتب: "تمت إقالة ساري من تدريب يوفنتوس، والإعلان الرسمي قريبًا، سيتعاقدون مع مدرب جديد".

وهو ما أكده الصحفي والمراسل بشبكة "بي إن سبورتس"، تانكريدي بالميري، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ساري تمت إقالته من يوفنتوس".

