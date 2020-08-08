يوفنتوس يقيل ساري ويبحث عن مدرب جديد

2020-08-08 | 14:43
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كشف ثلاثة من أشهر الصحفيين الإيطاليين والموثوقين عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل عن إقالة يوفنتوس لمديره الفني الحالي، ماوريسيو ساري.
وغرد جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية وكتب: "يوفنتوس يفسخ تعاقده مع ساري، في انتظار البيان الرسمي من النادي".
وتابعه فابريتسيو رومانو أيضًا الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس"، وكتب: "تمت إقالة ساري من تدريب يوفنتوس، والإعلان الرسمي قريبًا، سيتعاقدون مع مدرب جديد".
وهو ما أكده الصحفي والمراسل بشبكة "بي إن سبورتس"، تانكريدي بالميري، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ساري تمت إقالته من يوفنتوس".
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