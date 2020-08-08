كشف النائب احمد الجبوري، السبت، عن اتفاق مع رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات "الإرهابية" محمد هاشم العاني على نقل ملف مطار الموصل الى صندوق الاعمار لغرض اكماله.
وقال الجبوري في تغريدة له على "تويتر"، إنه "تم الاتفاق على نقل ملف مطار الموصل من ديوان المحافظة الى صندوق الاعمار لغرض إكمال المطار عن طريق التنفيذ الحكومي وليس عبر نافذة الاستثمار".
وأضاف أنه "تم صرف ٢٩ مليون دولار لاعمار مستشفى الخنساء ومركز قسطرة القلب في مستشفى السلام من المنحة الكويتية وانجاز الجسرين (٥ ، ٤ ) وطريق موصل — بغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن اتفاق على نقل ملف مطار الموصل الى صندوق الاعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.