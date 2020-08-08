إيران.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 325 ألف حالة

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، "تم تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 324692 إصابة، ويرقد 4148 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18264".ولفت بيان الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 282122، إضافة إلى إجراء 2.661.965 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأشارت الوزارة أن 26 إقليما إيرانيا (من أصل 31) ما تزال في وضع صحي خطير.

وأضاف البيان أن 14 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان، كما أن هناك 12 إقليما آخر في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.