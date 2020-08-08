- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موجة ثانية من كورونا تضرب ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تواصل ألمانيا تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة بواقع أكثر من 1100 حالة جديدة في اليوم.
وبحسب آخر أرقام وبيانات "معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية"، اليوم السبت سجلت ألمانيا 1122 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 215336 إصابة.
كذلك ارتفع عدد الوفيات بواقع 12 حالة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 9195 حالة.
وتتزامن هذه الأرقام مع تحذيرات من أن موجة ثانية من تفشي الوباء قد بدأت بالفعل، ما دفع السلطات الألمانية للدعوة إلى ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتوخي النظافة كشروط لاحتواء أزمة انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة ثانية من كورونا تضرب ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.