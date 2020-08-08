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السعودية تسجل 1469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

السعودية تسجل 1469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 1469 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المملكة إلى 287,262 حالة.

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وأضافت أن عدد الحالات النشطة في المملكة وصل إلى 33,692 منها 1828 حالة حرجة، مشيرة إلى تسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

 

وأكدت ارتفاع حالات الشفاء بعد تسجيل 1492 حالة جديدة من الفيروس.

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