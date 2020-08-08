"صفر" وفيات بكورونا و230 حالة شفاء جديدة بالامارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 63.792 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". Advertisements وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 62.300 حالة. وأعلنت الوزارة شفاء 230 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 56.245، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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