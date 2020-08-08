شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يدلى المصرى بالخارج بصوته فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً الأحد أولى أيام اقتراع المصريين بالخارج، والتى تستمر حتي يوم 10 أغسطس، فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية 2019 والتي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية من جديد، وذلك فى 141 بعثة دبلوماسية مصرية فى 124 دولة حول العالم، وذلك عقب إتاحة بطاقات الاقتراع على موقع الهيئة.

ولكن كيف يدلي الناخب بالخارج بصوته الانتخابي؟

1- لن يتوجه الناخب إلي مقر البعثة الدبلوماسية إنما سيكون الاقتراع أو الإدلاء بالصوت عبر البريد علي عنوان البعثات الدبلوماسية في البلدان المختلفة كل حسب دوله إقامته.

2- سيتاح للمصريين الذي قاموا بتسجيل بياناتهم سابقا بتحميل بطاقتين الاقتراع وإقرار التصويت في تمام الساعه التاسعة بتوقيت كل دولة، وذلك علي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

3- سيقوم الناخب فور دخوله إلي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بإدخال رقمة السري الذي حصل عليه مسبقاً أثناء تسجيل بياناته، بعد اختياره خانه تصويت الخارج، لتظهر له دائرته الانتخابية ويقوم بطباعه أوراق الأقتراع للنظام الفردي والقائمه وإقرار التصويت.

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4- الدوائر التابع لها الناخب (المصري بالخارج) هي دائرة محل إقامتك في مصر المسجلة ببطاقة الرقم القومي.

5- علي الناخب في بطاقة اقتراع النظام الفردي أن يختار عدد من المرشحين مساوي لعدد المقاعد المخصصة لدائرتك الانتخابية.

6- علي الناخب في بطاقة اقتراع نظام القائمة أن يؤشر علي خانة أنتخب أو خانة لا أنتخب.

7- يتم مليء إقرار التصويت وكافة البيانات المطلوبة مع التوقيع عليها.

8- وضع بطاقات الاقتراع في مظروف صغير ولا يكتب أي شيء عليه، ووضع المظروف الصغير وإقرار التصويت مرفقا بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وحال كان مزدوج الجنسية يرفق صورة من جواز سفرة الأجنبي، في مظروف آخر أكبر ويكتب عليه من الخارج عنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، والتوجه لاقرب بريد لإرساله بالبريد السريع إلي البعثة الدبلوماسية الخاصة به.