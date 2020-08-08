خاصية جديدة ترفع ثروة مؤسس فيسبوك إلى 100 مليار دولار في 4 ساعات

قفزت ثروة مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ الشخصية إلى 100 مليار دولار، عقب إطلاق ميزة الصيغة القصيرة للفيديوهات الجديدة “إنستغرام ريلز”.

وعقب إطلاق الميزة الجديدة ارتفعت أسهم فيسبوك أكثر من 6 بالمائة نهاية تداولات الخميس الماضي، والتي يملك زوكربيرغ نسبة 13 بالمائة من أسهم فيسبوك، ما رفع ثروة مؤسس فيسبوك إلى الـ100 مليار دولار في أقل من 4 ساعات.

وتعد شركات فيسبوك، وأمازون، وآبل، وجوجل من ضمن أكبر الشركات التي استفادت من الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة في ظل إقبال الناس على التسوق، ومشاهدة وسائل الترفيه وممارسة التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

ووفق موقع بلومبيرج الأمريكي فإن زوكربيرغ حقق ثروة شخصية بقيمة 22 مليار دولار هذه السنة، في حين نمت ثروة بيزوس بأكثر من 75 مليار دولار.

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وتعمل الصيغة القصيرة لميزة الفيديو ريلز، التي ينظر إليها على أنها منافس للمنصة الصينية تيك توك المثيرة للجدل، داخل تطبيق إنستغرام لتبادل الصور المملوك لفيسبوك.

ولم يكن بالإمكان إطلاق هذه الميزة في وقت أفضل بالنسبة إلى زوكربيرغ في ظل إصدار الرئيس الأمريكي، في وقت متأخر الخميس، أمرا تنفيذيا للتعامل مع ما أطلق عليه ترامب “تهديدا” يشكله تطبيق تيك توك على الولايات المتحدة.

وتعرض من يطلق عليهم عمالقة التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربيرغ، إلى تدقيق متزايد من طرف المشرعين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مزاعم بأن قوة وتأثير هذه الشركات أضحى خارج نطاق السيطرة.

وتملك شركات التكنولوجية العملاقة الخمس في الولايات المتحدة حاليا، وهي آبل، وأمازون، وألفابيت، وفيسبوك، ومايكروسوفت، قيمة سوقية تعادل نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.