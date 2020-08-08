مصدر عسكري: ضبط كمية كبيرة من المخدرات بعرض ساحل طنجة

قال مصدر عسكري، أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية، ضبطت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بعرض ساحل طنجة.
ملية الضبط تمت، بحسب المصدر، بالقرب من مغارة هرقل، قاربا كان على متنه ثلاثة مهربين و35 حزمة من مخدر الشيرا يفوق وزنها 1200 كيلوغرام.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم تسليم الأشخاص الموقوفين والوسائل المادية المحجوزة وشحنة المخدرات إلى الدرك الملكي بطنجة لإجراء التحقيقات والمتابعات القضائية.
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