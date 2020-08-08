الرجاء البيضاوي يبحث عن خطف صدارة الدوري من بوابة أولمبيك آسفي

يستقبل فريق الرجاء البيضاوي مساء اليوم السبت، ضيفه أولمبيك آسفي على ملعب محمد الخامس، برسم الجولة 20 من البطولة الإحترافية لكرة القدم.

ويبحث الفريق الأخضر عن تحقيق الإنتصار في هذه المبارة، لخطف صدارة الترتيب البطولة الاحترافية من غريمه التقليدي الوداد الرياضي الذي انهزم أول أمس الخميس في بركان، بهدفين مقابل هدف واحد.

من جهته يدخل الفريق المسفيوي المبارة، وعينه على العودة من البيضاء بنتيجة إيجابية، من أجل الإبتعاد أكثر من منطقة “الخطر”، حيث يحتل المركز 13 برصيد 21 نقطة.

وكان نهضة الزمامرة، قد تعادل أمس الجمعة مع حسنية أكادير “2/2″، في الدوري الاحترافي المغربي.