مقتل زوجة السفير الهولندي متأثرة بجراحها في انفجار بيروت

قالت وزارة الخارجية الهولندية إن زوجة السفير الهولندي لدى لبنان توفيت اليوم (السبت) متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأضافت الوزارة أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة بمنزلهما في بيروت.

وتسبب الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.

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بدوره، ذكر مسؤول بوزارة الصحة اللبنانية أنه تم انتشال 25 جثة مجهولة، من تحت الأنقاض في مرفأ بيروت.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية إن 45 شخصاً ما زالوا مفقودين في أعقاب الانفجار الذي هز بيروت.

وقتل 154 شخصاً على الأقل وأصيب خمسة آلاف ونزح ما بين 250 ألف و300 ألف من منازلهم بسبب الانفجار، الذي تسبب في دمار هائل في مختلف أنحاء المدينة.